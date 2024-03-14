اتحاد نفطي: زيارة وفد إيطالي لبنغازي خطوة كبيرة بعد توقف العلاقات

قال رئيس الفرع الإيطالي للاتحاد المستقل وغير النقابي لقطاع النفط (فيديربترولي)، ميكيلي مارسيليا، الخميس، إن اللقاء الذي جمع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي إدموندو تشيريللي، مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي، يُعد إشارة مهمة وشجاعة من جانب الحكومة الإيطالية.

ووصف مارسيليا اللقاء بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في العلاقات الثنائية بين إيطاليا وليبيا، والتي كانت متوقفة منذ سنوات.

* مارسيليا: نؤيد الحوار مع حفتر باعتباره محاوراً فاعلاً

وقال مارسيليا: فرعنا، أعرب عام 2020 عن موقفنا المؤيد للحوار مع المشير حفتر، معتبرين إياه محاوراً فاعلاً في مختلف المواقف الدولية، وفي مقدمتها انتعاش صناعة النفط والغاز بين إيطاليا وليبيا.

كان وفد رفيع المستوى من الحكومة الإيطالية برئاسة بيانتيدوزي، زاز مدينة بنغازي الليبية حيث استقبله المشير حفتر بمقر القيادة العامة في بنغازي.

ورافق الوفد الإيطالي نائب وزير الخارجية ادموندو تشيريللي، ورئيس المخابرات الإيطالية الجنرال جياني كارفيللي وعدداً من المسؤولين بالحكومة الإيطالية.

من جهته، رحب حفتر بالوفد الإيطالي مُعرباً عن شكره وتقديره على الزيارة التي تأتي في إطار التباحث وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين، ولتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية.

* إشادة إيطالية بدور الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والهجرة

بدوره، أشاد الجانب الإيطالي بالدور المحوري للجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وجهوده الكبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية.

كما أكد الوفد الإيطالي دعم الحكومة الإيطالية لكل الجهود المبذولة لتعزيز العملية السياسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم.