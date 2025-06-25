بدأت منذ قليل احتفالية وزارة الأوقاف الرسمية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، وذلك بمسجد الإمام الحسين، عقب صلاة المغرب، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار العلماء ورجال الدين.

- روبوتات في استقبال الوزير

وكان في استقبال وزير الأوقاف أمام مسجد سيدنا الحسين روبوتان ذكيان قدما له المقص الرمزي وبعض الأدوات الاحتفالية، ضمن فقرات نظمها اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة في إطار دعم الفعالية وتنظيمها.

- شاشة عرض وفيلم عن الهجرة النبوية

وتم تجهيز شاشة عرض ضخمة بقياس 10×15 مترًا لعرض فيلم تسجيلي يتناول الهجرة النبوية الشريفة، بأسلوب بصري مؤثر يربط الماضي بالحاضر.

تقنية الواقع الافتراضي (VR)

كما أتيحت للحضور تجربة نظارات الواقع الافتراضي (VR) لمشاهدة مناسك الحج والعمرة بطريقة تفاعلية، في مزج مبتكر بين التكنولوجيا والرسالة الدينية، بهدف جذب فئة الشباب وتعزيز التفاعل الوجداني مع الشعائر الإسلامية.

- كلمات دينية وروحانية في أجواء احتفالية

ويُلقى خلال الاحتفال عدد من الكلمات التي تتناول الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، في أجواء روحانية تعكس مكانة المناسبة في وجدان الأمة الإسلامية.