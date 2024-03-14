جامعة المنصورة تحصد عددا من المراكز بتصنيف سيماجو 2024

حصدت جامعة المنصورة، عددا من المراكز المتقدمة علي مستوي الجامعات المصرية بتصنيف سيماجو «Scimago» العالمي في تقريره عن عام 2024.

تصدرت المؤشرات وحققت ترتيباً متقدماً على مستوى الجامعات المصرية وحصلت علي المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تخصصات الهندسة المدنية والإنشائية، علوم الغلاف الجوي، علم النفس.

والمركز الثاني فى تخصصات الأعمال والإدارة والمحاسبة، الرياضيات، الجيولوجيا، هندسة المحيطات، تشريح، علم الأوبئة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، الأشعة والطب النووي، الجراحة، جراحة المسالك البولية، التعليم، علوم المكتبات والمعلومات

والمركز الرابع ضمن قائمة الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية ضمن (Q1) أي الـ25% الأعلى في التصنيف، وإدراج مستشفيات جامعة المنصورة ضمن قائمة مؤسسات (Q1).

وقال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن إحراز هذا التقدم يعد إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة المنصورة فى إطار سعيها الدائم؛ للارتقاء بترتيبها داخل التصنيفات الدولية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للجامعة، وتطبيقاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى التي أطلقتها الوزارة، وبما يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 في تعزيز وضع مصر كقبلة تعليمية في المنطقة.

جدير بالذكر أن تصنيف سيماجو العالمي «Scimago» للمؤسسات البحثية والأكاديمية يعُد من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات 50% لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء، ويضم "مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات، مؤسسات غير هادفة للربح"، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054)؛ ما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المدرجة في التصنيف.