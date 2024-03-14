كوريا الشمالية تكشف عن دبابة جديدة بالتزامن مع المناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا

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كشفت كوريا الشمالية عن دبابة جديدة خلال تدريبات عسكرية، بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع إجراء مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية المركزية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قاد الدبابة بنفسه خلال " مباراة تدريبية" بين وحدات الدبابات أمس الأربعاء، وذلك أثناء تفقد القدرات القتالية لقوات الدبابات.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بأن كيم وصف الدبابات" بالأكثر قوة في العالم" كما أعرب عن رضاه تجاه قوتها القتالية وقدراتها على المناورة.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية " أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن رضاه تجاه حقيقة أن الدبابة القتالية الجديدة أظهرت بنجاح قوتها الممتازة في القتال وقدراتها على المناورة".

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة كيم وهو يقود الدبابة بنفسه.

ويأتي تفقد كيم للدبابات بالتزامن مع إجراء المناورات المشتركة بين سول وواشنطن لتعزيز الردع لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ويشار إلى أنه من المقرر انتهاء المناورات التي استمرت 11 يوما في وقت لاحق من اليوم.