عباس وملك الأردن يؤكدان أهمية إنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين وحماية المقدسات خلال شهر رمضان

جرى اتصال هاتفي، اليوم الخميس، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حسبما أفادت وكالة وفا.

وأكد عباس والملك عبد الله الثاني أنه وفي ظل شهر رمضان المبارك بوجوب العمل من أجل انتهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، والانسحاب الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الإحادية في الضفة والقدس، وأهمية وصول المصلين إلى المسجد الاقصى والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للاماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في ظل الوصاية الهاشمية.

وأشارا إلى مواصلة العمل لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا وتسليمها لمستحقيها وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ومواصلة العمل على منع التهجير، وفي هذا الاطار فقد قدم الرئيس الشكر للملك والشعب الأردني الشقيق على كل ما تقدمه الأردن من مساعدات عبر البر والجو ومن خلال المستشفيات الأردنية الميدانية.