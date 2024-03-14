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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين بلديهما

د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 3:43 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 3:43 م

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره السوري الدكتور فيصل المقداد، اليوم الخميس، سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزير بن فرحان عقد بالرياض، اليوم، اجتماعا مع الوزير المقداد جرى خلاله بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، ومناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ مايو 2023، أعلنت الرياض ودمشق استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسية.

وكانت السعودية، قطعت علاقاتها مع النظام السوري عام 2011 احتجاجا على القمع الذي قام به بحق الشعب السوري بعد اندلاع الثورة، وأغلقت سفارتها بدمشق، في مارس 2012.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت المملكة، تسلم أوراق اعتماد السفير السوري لدى الرياض أيمن سوسان.

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