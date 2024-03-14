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حسام حسن يبلغ كولر بخطته للاعبي الأهلي

محمود باهي
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 10:49 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 10:49 م

تواصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مساء اليوم الخميس.

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، إن هناك مكالمة هاتفية جرت قبل قليل جمعته وكلا من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وأشار بيبو إلى أن المكالمة كانت إيجابية، وتم التنسيق في الأمور المشتركة، بما يخدم المصلحة العامة للكرة المصرية.

ونقل حسام حسن خلال المكالمة للمدرب السويسري خططه بشأن مشاركة لاعبي الأهلي في مباراتي بطولة كأس العاصمة الإدارية التي تقام بمشاركة منتخبات مصر وتونس ونيوزلندا وكرواتيا.

ويضم منتخب مصر بين صفوفه 10 لاعبين وهم مصطفى شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات.


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