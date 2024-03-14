إصابة 25 شخصا إثر حريق بمستودع للغاز في تونس

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، إصابة 25 شخصا من بينهم 4 في العناية المركزة، أثناء إخماد حريق اندلع في مستودع غاز للشركة الوطنية لتوزيع البترول المملوكة للدولة.

وأفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بأن الحريق اندلع عند الساعة السادسة صباحا بالمستودع الواقع بالمنطقة البترولية برادس في ولاية بن عروس، وتمت السيطرة عليه من قبل عمال الشركة ووحدات الحماية المدنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، إن المعطيات الأولية تشير إلى وجود تسرب للغاز بأحد الأنابيب المخصصة لتعبئة قوارير الغاز المنزلية.

وذكرت الوزارة، أن 25 عاملا نقلوا إلى مستشفى الحروق البليغة في بن عروس، من بينهم 4 في قسم العناية المركزة، ونقلت عن مصادر طبية أنهم يتماثلون للشفاء.

وأعلنت الوزارة، فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث.