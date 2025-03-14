عبدالعاطي يخلف يوسف في قيادة الاتحاد السكندري

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تعيين مجدي عبدالعاطي مديراً فنياً لفريق الكرة الأول، خلفا لطلعت يوسف الذي رحل عن منصبه في أعقاب الخسارة الأخيرة للفريق ضد الجونة بهدفين دون رد.

وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية تعيين جهاز فني بقيادة عبدالعاطي، بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، ويعاونه كل من محمد ثابت "صاروخ" مدرباً عاماً، وأحمد حيدر مخطط أحمال، وعبدالله رجب مدرباً، وعصام محمود مدرباً لحراس المرمى.

ويبدأ الجهاز الفني الجديد عمله اعتبارا من السبت المقبل، حيث يقود استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود في كأس رابطة الأندية المحترفة والتي تقام يوم الأحد الموافق 23 مارس بإستاد الإسكندرية.

وأكد الاتحاد أنه سيتم إعلان باقي تشكيل جهاز الكرة بالفريق لاحقا.