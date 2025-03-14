البرتغال تعتزم إجراء انتخابات مبكرة في 18 مايو بعد انهيار الحكومة

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الخميس، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 18 مايو ، وذلك عقب انهيار حكومة الاقلية المحافظة التي يتزعمها لويس مونتينيجرو، مضيفا أنه سيتم حل البرلمان.

وستكون هذه ثالث انتخابات مبكرة تشهدها الدولة الواقعة في جنوب غربي أوروبا منذ بداية عام 2022. ولم يكن من المقرر إجراء الانتخابات التالية قبل عام 2028.

وبدأ الرئيس ريبيلو دي سوزا مشاوراته مع قادة الأحزاب بعد نحو 48 ساعة فقط من انهيار حكومة الأقلية التي تمثل تيار يمين الوسط في تصويت بحجب الثقة.

كما أجرى الرئيس أيضا مشاورات مع مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة للرئيس في أوقات الأزمات.

وكان البرلمان قد أطاح بمونتينيجرو مساء أمس الأول الثلاثاء، عقب تزايد الضغوط بسبب مزاعم حول تضارب مصالح مرتبط بأعمال عائلته. وينفي مونتينيجرو ارتكاب أي مخالفات.

ومنذ التصويت بحجب الثقة، تدير حكومة تصريف أعمال بسلطات محدودة البلاد، ولذلك، سيتعين تعليق عدة مبادرات رئيسية حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.