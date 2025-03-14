المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: قدمنا مقترحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً "يضيق الفجوات" لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التمديد المقترح للهدنة سيكون حتى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأضاف ويتكوف في بيان مشترك مع مدير مجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إريك تريجر، أن التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ مقترح "تضييق الفجوات" قريباً مع الإفراج عن الرهينة الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر فوراً.