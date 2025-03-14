الاحتلال: اعتقال أكثر من 100 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي بالضفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنها اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني خلال الأسبوع الماضي، في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، خلال هذه الفترة، مداهمات مركزة في بلدتي قباطية وعرابة، قرب جنين، بهدف اعتقال مطلوبين والعثور على وسائل قتالية، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف جيش الاحتلال أن العملية أسفرت عن مصادرة عشرات الأسلحة.

ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم الـ54 في مختلف مناطق قطاع غزة، ما خلف عددا من الشهداء والجرحى.

وصباح اليوم الجمعة، جدد جيش الاحتلال إطلاق النار المكثف في أحياء رفح الجنوبية وشرقي خان يونس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم نقل تسعة شهداء إلى مشافي القطاع، سبعة منهم استشهدوا في عمليات انتشال، بالإضافة إلى شهيدين جديدين، كما أصيب 14 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,525 شهيدا و111,955 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتواصل إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ13 على التوالي، وسط تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة الإغلاق.