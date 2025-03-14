فقرات غنائية وتنورة وفرقة المولاوية وكورال وفنون شعبية في حفل إفطار جامعة عين شمس

احتفالاً بشهر رمضان الكريم وفي أجواء مبهجة، نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة حفل الإفطار السنوي والذي يأتي في إطار حرص قطاع التعليم والطلاب على تشجيع الطلبة على الانخراط في الأنشطة الطلابية بما يتيح لهم تكوين الهوية الاجتماعية الخاصة بهم وذلك بالتنسيق مع ادارة الوافدين والأساتذة الزائرين بقطاع العلاقات الدولية.

جاء حفل الإفطار تحت رعاية أ. د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبحضور ا.د كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة والأستاذ الدكتور أحمد ديهوم رائد اسرة طلاب من أجل مصر ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

وقد أعرب رئيس جامعة عين شمس عن دعمه الكامل لهذه المبادرة الطلابية التي تعكس روح التكافل والتلاحم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاد بجهود قطاع التعليم والطلاب واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر في تنظيم هذا الحدث الضخم.

ومن جانبها، أكدت وسام خالد رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين الطلاب وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم خلال شهر رمضان. وأشارت إلى أن الحفل يهدف إلى توفير أجواء رمضانية مفعمة بالاخاء والروحانية.

وقد شهد الحفل حضورًا كبيرًا من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، مما أضفى على الأجواء طابعًا دوليًا مميزًا كما تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، من بينها عرض لفرقة الإنشاد الديني التي قدمت مجموعة من الأناشيد والتواشيح الرمضانية والكورال وفقرة التنورة والمولاوية وفقرات الفنون الشعبيةالتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

كما كرم أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الطالب حسام كارم الحاصل على كأس افضل لاعب في الموسم السابع من مسابقة العباقرة جامعات وفريق الجامعة الفائز في نفس المسابقة.

وقد حرص قطاع التعليم والطلاب على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال الحفل، حيث تم تجهيز مكان الإفطار بأحدث التجهيزات، كما تم توفير وجبات إفطار متنوعة نالت استحسان الجميع وذلك تحت اشراف عام وتنسيق إداري للاستاذ ابراهيم سعيد حمزه امين الجامعه المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وفي ختام الحفل، عبر الطلاب عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الطلاب، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك