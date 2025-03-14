 مبادرة مطبخ المصرية تواصل دعم السيدات بفرص تدريب وإنتاج غذائي في دمياط - بوابة الشروق
الجمعة 14 مارس 2025 4:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مبادرة مطبخ المصرية تواصل دعم السيدات بفرص تدريب وإنتاج غذائي في دمياط

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 4:28 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 4:28 م

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، مبادرة «مطبخ المصرية» بقرية الزهراء التابعة لمركز كفر سعد، ضمن قرى مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بإجمالي إنتاج 230 وجبة.

ويُعد «مطبخ المصرية» مشروعًا مجتمعيًا تنمويًا ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة «حياة كريمة» في مختلف المحافظات، ويهدف إلى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات، من خلال تنمية مهاراتهن في الطهي وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، إلى جانب تقديم وجبات للأسر الأكثر احتياجًا.

وخضعت المشاركات لتدريب عملي على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، شمل أسس التخطيط وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، مع التركيز على حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، إضافة إلى تنظيم القوى العاملة داخل المطبخ.


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