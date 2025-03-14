الاتحاد الأوروبي يوافق على تجديد العقوبات على أفراد وكيانات روسية

وافق الاتحاد الأوروبي على تجديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الروسية، وإزالة 3 أفراد من قائمة العقوبات نظراً لوفاتهم.

وأبقى الاتحاد الأوروبي على رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان، على القائمة رغم الضغوط من المجر، وفق ما ذكر دبلوماسيون بالتكتل.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، تشمل القائمة 2400 شخص وكيان.

وتضم القائمة مئات القادة العسكريين والمسئولين الحكوميين والأوليغارشيين والدعائيين، إلى جانب مرتزقة مجموعة فاجنر، فضلًا عن شخصيات بارزة مثل الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

كما تستهدف القائمة شركات روسية في قطاعات الجيش، والمصارف، والطاقة، والنقل، والماس، والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، مما يجعلها إحدى الأدوات الرئيسية للضغط على موسكو.