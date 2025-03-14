كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، وإجراء المعاينة على الطبيعة، مع تقديم تقرير تفصيلي بشأنه، وذلك بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود خطورة داهمة، مشددا على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد محافظ الدقهلية أنه، عقب تلقي البلاغ، قامت مديرية أمن الدقهلية بإلقاء القبض على المواطن الذي حاول هدم المنزل باستخدام لودر، بسبب خلافات بين الورثة على العقار.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على سلامة المواطنين، سواء القاطنين في المنزل أو المنازل المجاورة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.

وعلى الفور، انتقلت لجنة الخطورة الداهمة من رئاسة مركز ومدينة طلخا، برئاسة أحمد إبراهيم، نائب رئيس المركز، وضمّت كلًا من مدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، حيث أُجريت المعاينة الظاهرية للعقار.

وتبين أن المنزل مُقام قبل صدور قانون البناء، وليس له رخصة بناء، ويتكون من دور أرضي وطابق أول علوي على حوائط حاملة، كما ظهرت شروخ عرضية بالحوائط الداخلية، وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي.

وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراء اللازم، وتحديد مدى سلامة العقار من عدمه. كما سيتم التنسيق مع مركز شرطة طلخا لإخلاء العقار إذا لزم الأمر، مع إحالة ملف الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر شخصًا يقود لودرًا ويهدم منزلًا بداخله عدد من المواطنين، وذلك في نهار رمضان، بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

ويظهر في الفيديو المتداول، الذي تبلغ مدته 30 ثانية، رجل يقود لودرًا ويبدأ في هدم الدور الأرضي للمنزل، بينما يوجد في الطابق الثاني أطفال وشخص يقف في الشرفة، وسط أصوات استغاثة من داخل المنزل.