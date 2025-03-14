 نتنياهو يقدم شكوى للشرطة ضد رئيس الشاباك السابق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يقدم شكوى للشرطة ضد رئيس الشاباك السابق

وكالات
نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 4:02 م | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 4:02 م

تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكوى إلى الشرطة الإسرائيلية في أعقاب تحذير رئيس جهاز الأمن العام السابق (الشاباك) ناداف أرغمان، من أنه سيكشف "أسرارا" غير محددة تتعلق برئيس الوزراء في مقابلة مع القناة 12، مساء الخميس.

وفي المقابلة، قال أرغمان إنه لم يكشف بعد عن معلومات معينة تدينه لأنه يرغب في "الحفاظ على أهمية العلاقة بين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ورئيس الوزراء"، وسط تقارير عن انهيار الاتصالات والثقة بين نتنياهو وخليفة أرغمان، رونين بار.

وفي أعقاب المقابلة، وجه نتنياهو اتهاما غير مسبوق لجهاز الأمن العام (الشاباك)، مدعيا أن بار ومنظمته يديرون "حملة ابتزاز" ضد رئيس الوزراء.

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