قصور الثقافة تقدم عروضًا موسيقية وتواشيح رمضانية في العريش

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان الكريم.

تُقام الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويديرها أشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، في إطار البرنامج المنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف الدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم.

وشهد قصر ثقافة العريش عروضًا فنية متنوعة لفريق المواهب بقيادة الفنان مدحت نجيب، شملت فقرات غنائية مثل "فقرة رمضان"، "فرحة مصر"، "بشرة خير"، "الدبكة"، و"صب القهوة"، إلى جانب تواشيح وابتهالات دينية قدمتها فرقة العريش للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد اللاه، ومنها: "سبحة رمضان" (جماعي)، "الرضا والنور" للمطربة هبة الشواربي، "أم النبي" للمطربة أمنية عبد اللاه، "سلام الله يا طه" للمطربة نادية فؤاد، "موسيقى المولد" و"أسماء الله الحسنى"

"لجل النبي" للمطرب أشرف المالح.

كما تم تقديم تواشيح دينية للمطرب محمد البيك، وأغنية "هلت ليالي" للمطرب مصطفى حمدي، واختُتمت الفعاليات بـ السلام الوطني، إلى جانب تقديم محاضرات ثقافية ودينية وورش فنية لصناعة الخرز وفوانيس رمضان احتفالًا بالشهر الكريم.