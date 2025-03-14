الزمالك يدعم فريق السلة بمحترف أمريكي

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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع الأمريكي أنطوان سكوت، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

ووقع أنطوان سكوت على عقود انضمامه لنادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع الكابتن هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

ويمتلك المحترف الأمريكي سيرة ذاتية مميزة، حيث خاض أول تجاربه الاحترافية مع نادي هيروز بالدوري النيوزيلندي سنة 2017، ثم انضم لفريق كيرافنوس القبرصي موسم 2018، وانضم للدوري الفرنسي عبر بوابة فريق إيفرو، وشارك في 34 مباراة.

وخاض أنطوان سكوت تجربة بالمنطقة العربية، مع فريق الهلال السعودي وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري وهداف المسابقة، ثم انضم لفريق الاتحاد الليبي في نهائيات الدوري، وحصل على جائزة افضل لاعب بالبطولة.

وشارك في بطولة البال مع فريق بيترو دا لواندا الأنجولي موسم 2021، وكانت آخر تجاربه مع اتحاد جدة السعودي.