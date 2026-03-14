مياه البحيرة ترفع الطوارئ القصوى وانتشار المعدات لمواجهة التقلبات الجوية

أعلن المهندس أحمد التراس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، رفع حالة الطوارئ والاستعداد الكامل بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو طوارئ محتملة.

وأكد رئيس الشركة أنه تم الدفع بـ 131 معدة متنوعة لدعم منظومة الطوارئ على مستوى المحافظة، شملت 68 سيارة كسح، و16 سيارة مدمجة، و4 سيارات لمواجهة السيول، وسيارتين بدالة سعة كبيرة، و10 سيارات شفط رواسب، و26 سيارة نافوري، إضافة إلى 5 سيارات كباش، حيث جرى توزيعها بشكل مدروس واستراتيجي لتغطية مختلف المناطق والتدخل السريع عند الحاجة.

وأوضح أن الشركة قامت بتمركز المعدات وفرق الطوارئ في نحو 120 نقطة ساخنة بمختلف مراكز المحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو مشكلات بالشبكات، بما يضمن الحفاظ على انتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وأشار التراس إلى أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة بنظام ثلاث ورديات متتالية، مع تواجد القيادات التنفيذية ومديري الشبكات والتشغيل بالمواقع المختلفة للمتابعة الميدانية المستمرة وضمان سرعة التدخل عند الضرورة.