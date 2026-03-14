أمطار الخير والغيوم ترسم لوحة فنية تبهر السائحين في سانت كاترين

رسمت تجمعات الأمطار التي تساقطت من أعلى قمم جبال سانت كاترين لوحة فنية رائعة حازت على إعجاب السائحين الذين ترددوا على المدينة اليوم، والذين حرصوا على التجول بين المرتفعات الجبلية لالتقاط الصور التذكارية بها.

كما رسم مشهد تعانق السحب مع الجبال لوحة فنية طبيعية تؤكد جمال الأجواء الشتوية داخل المدينة.

وقال رمضان الجبالي، دليل بدوي (مرشد سياحي) بسانت كاترين، إن هذه الأجواء تحظى بإعجاب السائحين، مؤكدا أن الأجواء الشتوية بالمدينة تجذب السائحين من مختلف جنسيات العالم، كونها ترسم لوحة فنية فريدة تعبر عن مدى جمال الطبيعة مع الروحانيات التي تميز سانت كاترين.

وأوضح الجبالي أن أهالي المدينة يعتبرون هذه الأمطار مصدر خير ورزق لهم، كونها تسهم في زيادة منسوب مياه الآبار الجوفية التي تستخدم في أغراض الشرب والزراعة، إضافة إلى كونها تسهم في زيادة الإقبال السياحي على المدينة.

وتتعرض محافظة جنوب سيناء اليوم السبت لتقلبات جوية وغطت السحب سماء معظم المدن، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى.

كما شهدت مدينة سانت كاترين تساقط أمطار متوسطة الحدة لم تستمر أكثر من ثلث ساعة ثم توقفت، وأسفرت عن تجمعات مائية بسيطة على قمم الجبل، وتساقطت على هيئة شلالات بسيطة سارت في مسارها الطبيعي، كما غطت السحب سماء المدينة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع تداعيات تقلبات الطقس، وتفعيل غرف الطوارئ الفرعية بالمدن للتواصل على مدار الساعة والوقوف على الوضع أولا بأول، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، والتأكيد على رؤساء المدن بمراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ.

وأوضح المركز أن كل المدن يسودها طقس دافئ نهارا على الرغم من تكاثف السحب، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة المثيرة للرمال الخفيفة داخل الظهير الصحراوي فقط، مؤكدا أن حالة البحر غير مستقرة نتيجة لنشاط الرياح الجنوبية الشرقية، وارتفاع الأمواج التي تراوح بين 2 إلى 3 أمتار.

وأشار إلى أن جميع الطرق والموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، ولم يتلق المركز أي إخطار يفيد توقف أحدها.