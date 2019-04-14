أعرب العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، عن تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب السودان، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتعزيز الأمن والاستقرار.

كما ثمن المواقف الثابتة لجمهورية السودان، وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأشار العاهل البحريني، إلى دور القوات المسلحة السودانية في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، عبر مشاركتها في تحالف دعم الشرعية، متمنيًا للسودان دوام الرفعة والتقدم في ظل التآخي والتسامح بين مكونات الشعب.