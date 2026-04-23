بوتين: روسيا ستدافع عن مصالحها في القطب الشمالي

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القطب الشمالي بالنسبة للتنمية الاقتصادية الروسية وحماية سيادتها، مؤكدًا استعداد روسيا للتعاون في منطقة القطب الشمالي مع جميع الدول المهتمة.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: «أكدت مرارًا على الأهمية الاستراتيجية الخاصة لهذه المنطقة بالنسبة لبلادنا، وللاقتصاد المحلي، ولبناء القدرات الصناعية الروسية، ولضمان الأمن القومي، ولحماية سيادتنا».

وأكد أن «روسيا ستحمي وتدافع عن مصالحها الوطنية في القطب الشمالي بكل تأكيد»، معقبًا: «أود أن أؤكد مجددًا، وقد قلنا هذا مرارًا، أننا مستعدون للتعاون، لا للمنافسة أو المواجهة، بل للتعاون مع جميع الدول المهتمة».

وأشار إلى الدور المتنامي للقطب الشمالي في السياق العالمي، وتحديدًا فيما يتعلق ببيئة كوكب الأرض، وقطاعات الوقود والطاقة والمواد الخام العالمية، وتعزيز مرونة التجارة الدولية وسلاسل التوريد.

وأوضح أن «أهمية ممر النقل عبر المنطقة القطبية الشمالية تتجلى باعتباره الطريق الأكثر أمانًا وموثوقية وكفاءة بشكل متزايد، في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل النقل العالمية؛ بسبب العديد من الصراعات».

وذكر أن «روسيا تعمل على تعزيز شبكة الخدمات اللوجستية في القطب الشمالي، بما في ذلك الموانئ البحرية والنهرية والسكك الحديدية والطرق والمطارات».

وأكمل: «من خلال الحفاظ على السلام والاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية، سنضمن تنميتها الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، ونحسّن مستوى المعيشة، ونحافظ على الثقافة المتميزة للشعوب الأصلية في الشمال، ونصون البيئة الطبيعية الفريدة للقطب الشمالي».

وأعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ما تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، وأنه على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فيما يتعلق بأنشطة حلف شمال الأطلسي، إلى أن «جهود الحلف حوّلت منطقة القطب الشمالي، التي كانت تنعم بالسلام، إلى منطقة تنافس جيوسياسي».