نرمين الفقي تساعد محمد إمام في الحلقة الأولى من «النمر»

قلبت الفنانة نرمين الفقي أحداث مسلسل "النمر" رأسًا على عقب بظهورها في نهاية الحلقة الأولى، لتترك حالة من التشويق، بعد تحديها لأحد أكبر تجار الصاغة وهو الفنان محمد رياض.

وقررت "الفقي" التي تجسد دور شمس الحلق، مساعدة الفنان محمد إمام، بعدما تسبب في إلغاء فرح هنا الزاهد ابنة محمد رياض من "حسن الحلق" الذي يلعب دوره الفنان الشاب خالد أنور، بعدما اكتشفت خيانته من إحدى صديقاتها يوم الفندق المقام به فرحها، فقررت قيادة سيارتها بأقصى سرعة لتهرب من الفندق، وتصطدم بمحمد إمام الذي يظهر لها فجأة على إحدى الطرقات.

لتكشف نرمين عن سعادتها البالغة لعدم إتمام تلك الزيجة، مهنئة عنتر الحلق الذي يلعب دوره الفنان بيومي فؤاد ووالد خالد أنور الذي يدعى "حسن" خلال الأحداث، ويتضح مع تتابع الحلقات سر مساعدتها لمحمد إمام وحالة السعادة التي غمرتها.

ويضم مسلسل "النمر" العديد من الفنانين منهم محمد إمام، نرمين الفقي، محمد رياض، هنا الزاهد، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد خالد صالح، وولاء الشريف وأحمد عبد الله محمود ومحمود حافظ ومحمد مهران، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سنرجي تامر مرسي.