المفوضية الأوروبية تستعد لجمع 800 مليار يورو لتمويل التعافي من وباء كورونا

اتخذت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، خطوات لضمان أن الاقتراض بموجب برنامج "الجيل القادم" التابع للاتحاد الأوروبي NextGenerationEU، سيتم تمويله بشروط مفيدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطنيها للمساعدة في مواجهة تداعيات وباء كورونا.

وذكرت المفوضية، في بيان اليوم، أنها ستستخدم استراتيجية تمويل متنوعة لجمع ما يصل إلى 800 مليار يورو حتى عام 2026، وسيمكن هذا النهج المفوضية من زيادة المبالغ المطلوبة بشكل سلس وفعال، وسيؤدي أيضًا إلى جذب المستثمرين إلى أوروبا وتعزيز الدور الدولي لليورو.

في هذا السياق قال المفوض الأوروبي المسؤول عن الميزانية والإدارة، يوهانس هان، "إن برنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبي هو عنصر تغيير في قواعد اللعبة لأسواق رأس المال الأوروبية، واليوم، نكشف النقاب عن المحرك الذي سيضخ الوقود لتشغيل هذه البرنامج، حيث ستعمل استراتيجية التمويل على تفعيل الاقتراض من برنامج الجيل القادم، لذلك سيكون لدينا جميع الأدوات اللازمة لبدء الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز نمونا الأخضر والرقمي والمرن، الرسالة واضحة: بمجرد أن يتم تمكين المفوضية قانونيًا للاقتراض، نحن على استعداد للبدء".

وسيتم تمويل برنامج "الجيل القادم" NextGenerationEU، والذي يأتي كاستجابة من الاتحاد الأوروبي لمواجهة وباء كورونا، عن طريق الاقتراض من أسواق رأس المال، حيث سيتم جمع ما يصل إلى 800 مليار يورو من الآن وحتى نهاية عام 2026.

وسيترجم هذا إلى حجم اقتراض يبلغ في المتوسط نحو 150 مليار يورو سنويًا، مما سيجعل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المصدرين لليورو، على أن يتم سداد جميع القروض بحلول عام 2058.

وبينما كانت المفوضية تقترض من قبل لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، فإن حجم وتعقيد عملية الاقتراض الخاصة ببرنامج "الجيل القادم" من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تغيير جوهري في نهج أسواق رأس المال.

وسوف تستجيب استراتيجية التمويل المتنوعة لاحتياجات التمويل الجديدة، حيث ستمكن المفوضية من حشد جميع الأموال عند الحاجة وبشروط أكثر فائدة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطنيها.

يشار إلى أن برنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبي يقع في قلب استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة كورونا، حيث يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا ورقمية وأكثر مرونة.

ووافق الاتحاد الأوروبي على هذا البرنامج كجزء من حزمة تحفيز تزيد قيمتها عن 2 تريليون يورو (بالأسعار الحالية) أو 1.8 تريليون يورو (بأسعار 2018)، والتي تشمل أيضًا ميزانية 2021-2027 طويلة الأجل.