الإمارات والأردن يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم "عن بعد" لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع العسكري.

ووقَّع المذكرة نيابةً عن دولة الإمارات اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية الإماراتية، وعن الأردن العميد الركن إبراهيم سلمان النعيمات مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية الأردنية الهاشمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري قوله إن توقيع المذكرة يتزامن مع احتفال الأردن بمرور مائة عام على تأسيسها، أدت خلالها دورا مشرفا وفاعلا في حماية الأمن القومي العربي، ودعم الاعتدال والاستقرار في المنطقة، وتقديم نموذج للحكم الرشيد والقيادة التي تحظى بالتقدير والاحترام إقليميا ودوليا، ومد يد العون إلى الأشقاء ومساندتهم في السراء والضراء.

وأضاف الجابري أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في هذا اليوم ليضيف بعدا جديدا للعلاقات المتميزة بين الجانبين، مؤكدا أن التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير أمر مهم وحيوي لكلا البلدين لما له من أبعاد وانعكاسات إيجابية تعود بالنفع على جميع عناصر هذا القطاع ويودي إلى تكامل في الاستفادة من المقومات الموجودة في الدولتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة.