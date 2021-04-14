بدأت الحلقة الأولى من مسلسل «القاهرة كابول»، بتفجير قاعدة عسكرية أمريكية باقليم خوست في أفغانستان، يوم 25 ديسمبر 2009، على يد همام البدوي المعروف بإسم «أبو دوجانة الخرساني»، والتي نفذت انتقاما لأمير هذه الجماعة التي قامت بالتفجير «بيت الله محسود».

بينما يعلن الإعلامي «طارق كساب» عن استضافة أحد أهم قادات هذه الجماعة الإرهابية، والذي رفض ذكر اسمه، فيما أوضحت الحلقة مقطتفات من بداية حياة «رمزي» القيادي المهم في الجماعة، والذي سيصبح أميرها، كما بينت استعدادات الضابط «عادل» للسفر، ووصول «رمزي» لأحد الدول الأوروبية.

فيما يعرض المخرج «خالد عبد الرحمن» فيلمه «الحصاد الدامي»، الذي لم يستطيع عرضه بمصر، والذي يبين ويرصد نتائج الأعمال الإرهابية في العالم ليبرئ منه الإسلام، ثم يفاجئه صديقه «طارق كساب» بالحضور ويصطحبه لتناول القهوة ويخبره بأن هناك مفاجأة سارة له، ليتبين بعد ذلك أنها إلتقاء الأصدقاء الـ4 القدامى، الضابط «عادل» و«رمزي» أمير الجماعة الإرهابية والإعلامي «طارق كساب» والمخرج «خالد عبد الرحمن».

«القاهرة كابول» من تأليف طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.