 الصحة العالمية: سنصدر القرار النهائي للترخيص للقاح سينوفارم لكورونا خلال أسبوعين - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: سنصدر القرار النهائي للترخيص للقاح سينوفارم لكورونا خلال أسبوعين

منى زيدان
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 2:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 2:34 م

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح سينوفارم عُرض على منظمة الصحة العالمية، والآن المنظمة بصدد تحديد الترخيص له أم لا، مؤكدة أن هناك فريقا من المنظمة في زيارة للصين لتقييم وضع المصانع بها.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للحديث حول مستجدات فيروس كورونا في الإقليم وتوزيع اللقاحات.

 

وأكدت الحجة أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستصدر المنظمة قراراها النهائي للقاح سينوفارم، لافتة إلى أن جميع التراخيص التي تصدر للقاحات حتى للاستخدام الطارئ فقط لأننا ما زلنا في وباء.

 


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