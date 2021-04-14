عامل يطعن طالبا بسلاح أبيض بسبب لعب الكرة في الدقهلية

أصيب طالب بطعنة من سلاح أبيض، في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، إثر مشاجرة، اندلعت بسبب لعب الكرة.

ورد بلاغ إلى مركز شرطة أجا، من المستشفى المركزي، بوصول "محمود ن.م." (13 عاما) طالب، مقيم في قرية شبراويش، مصابا بجرح طعني وخزي في الظهر، من الناحية اليسرى.

وبسؤال المصاب، اتهم "علاء م.ع." (16 عاما) عامل، بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، كانت بحوزته وإحداث إصابته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة أثناء لعب الكرة.

ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة في الحادث.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5646 جنح مركز أجا، وجار العرض على النيابة.