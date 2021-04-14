عامل يطعن طالبا بسلاح أبيض بسبب لعب الكرة في الدقهلية

أصيب طالب بطعنة من سلاح أبيض، في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، إثر مشاجرة، اندلعت بسبب لعب الكرة.
ورد بلاغ إلى مركز شرطة أجا، من المستشفى المركزي، بوصول "محمود ن.م." (13 عاما) طالب، مقيم في قرية شبراويش، مصابا بجرح طعني وخزي في الظهر، من الناحية اليسرى.
وبسؤال المصاب، اتهم "علاء م.ع." (16 عاما) عامل، بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، كانت بحوزته وإحداث إصابته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة أثناء لعب الكرة.
ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة في الحادث.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5646 جنح مركز أجا، وجار العرض على النيابة.