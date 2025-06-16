 ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه - بوابة الشروق
الإثنين 16 يونيو 2025 1:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 1:34 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 1:35 م

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي؛ لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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