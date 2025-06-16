ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص قيد ابنته وجرها أمام المارة وسط الشارع، في منطقة حدائق أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد قيام شخص بتقييد فتاة وسط الشارع بمنطقة حدائق أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

تم القبض على المتهم، وبحوزته سلاح أبيض داخل حقيبة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم صادر ضده عدد من الأحكام القضائية في قضايا سرقة، وأن ابنته تبلغ من العمر 16 سنة مصابة بجرح قديم في فروة الرأس، وكانت تقيم في منزل والدها، لكنه دائم التعدي عليها، ما تسبب في هروبها.

وبسؤال الفتاة، قررت أنها تركت منزل والدها هربًا من تعنيفه لها، وضربه المتكرر لها، بالإضافة لتعاطيه المواد المخدرة، وأنها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بشاب، وتوجهت لشقته للإقامة معه بمنطقة حدائق أكتوبر، وعندما علم والدها حضر وأراد اصطحابها بالقوة وأقدم على ربطها وجرها في الشارع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.