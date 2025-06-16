أعلنت قيادة الشرطة في محافظة أصفهان عن تفكيك ورشة سرّية لتصنيع الطائرات المسيّرة المتوسطة والصغيرة في ضواحي المدينة، وضبط كميات كبيرة من المعدات والقطع الإلكترونية المستخدمة في هذا المجال.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بأن نائب قائد شرطة أصفهان أوضح أن «العملية جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق، أدى إلى تحديد موقع الورشة المشبوهة».

وذكر أن «القوات الأمنية نفّذت على إثر ذلك عملية منسقة؛ أسفرت عن اعتقال 4 متهمين عملاء للعدو الإسرائيلي قاتل الأطفال».

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الموقوفين كانوا بصدد تجميع وتصنيع طائرات مسيّرة صغيرة لاستخدامها في أنشطة تخريبية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن بقية الشبكة والداعمين المحتملين لها.

ودعت السلطات الأمنية في أصفهان جميع المواطنين إلى التعاون الكامل مع الشرطة والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، مؤكدة أن «اليقظة الشعبية عنصر حاسم في مواجهة مخططات الأعداء في هذه المرحلة الحساسة».

وفي وقت سابق، أوعز رئيس السلطة القضائية في إيران محسني ايجئي، اليوم الاثنين، بـ«تنفيذ أحكام من يرتبطون بالكيان الصهيوني بسرعة».

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، أضاف ايجئي: «إذا اعتُقل شخصٌ على صلةٍ بالكيان الصهيوني وتعاون معه، فيجب محاكمته ومعاقبته بسرعةٍ بالغة، وفقًا للقانون، وفي ظل ظروف الحرب، يجب تنفيذ عقوبته بسرعةٍ وإعلانها».

وأشار إلى أن «محاكمة ومعاقبة العناصر المُخلة بأمن الشعب في الوقت المناسب سيكون لها أثرٌ رادع»، قائلًا إن «تأخير هذه القضية الخطيرة سيُقلل من أثرها الرادع وآثارها الإيجابية والفعالة».

وأكمل: «إننا نحذر العناصر التي تتعاون وتتواطأ مع المعتدين والمجرمين، أو التي تسعى لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق نوايا خبيثة ضد الشعب والبلاد، من أنها ستُعاقب بلا هوادة، وفقًا للأنظمة، وبأقصى سرعة ممكنة».

وتزامنت هذه التطورات مع ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، التي نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) أنشأ قاعدة عمليات عسكرية داخل الأراضي الإيرانية قبيل تنفيذ الهجمات الجوية التي وقعت فجر الجمعة.

ووفقًا للتقرير، هرب الاحتلال طائرات مسيّرة مفخخة إلى داخل إيران في وقت سابق، وتم تخزينها في تلك القاعدة السرية، قبل استخدامها في استهداف منشآت عسكرية ونووية.

وأضافت الصحيفة أن هذه العملية جاءت بعد سنوات من العمل الاستخباراتي المشترك بين الموساد وجيش الاحتلال، وشمل جمع معلومات دقيقة حول أهداف حساسة داخل إيران.



