تغييرات واسعة في قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق التي توجهت إلى السويس، استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود مساء الأربعاء في دور الـ 32 لكأس مصر والتي تقام على استاد الجيش بالسويس.

القائمة شهدت غياب الحارس جنش، وطارق حامد وعبدالله جمعة ومحمد أشرف روقة وإمام عاشور لأسباب مختلفة ما بين الراحة والإصابة ولأسباب فنية.

وفي الوقت نفسه يستعين المدرب الفرنسي بعدد من اللاعبين الشباب مثل حسام أشرف ويوسف أسامة وحمدي علاء.

وتضم القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبدالسلام ، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح ، حازم إمام وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد.

في الوسط: فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما، إسلام جابر، محمود عبدالعزيز، محمود عبدالرازق شيكابالا، حسام أشرف، يوسف أسامة، حمدي علاء.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد احداد ومروان حمدي.