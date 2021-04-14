مطار هيثرو في لندن: عودة رحلات الطيران لأمريكا بات وشيكا مقارنة بأوروبا

أشار المدير التنفيذي لمطار هيثرو في لندن إلى معدل ثقة أقل في قدرة المسافرين على السفر إلى أوروبا خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بأمريكا والبحر الكاريبي وسنغافورة، في ظل معدلات الإصابة النسبية بفيروس كورونا المستجد، ومعدلات التطعيم.



وقال جون هولاند-كايي في ندوة نظمتها المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول)، إن أوروبا "معزولة"، حيث إن الرهان الأفضل الآن ينصب على إعادة تسيير رحلات الطيران للمسافات الطويلة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وأشار هولاند-كايي إلى أن إدخال زيادة على تكاليف السفر الجوي بات ضروريا لتعويض الخسائر التي سببتها أزمة جائحة كورونا، وقد أيدت شركات الطيران هذا الاتجاه.