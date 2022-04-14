الإمارات ترسل 50 طنا من المساعدات الغذائية لدعم أوكرانيا

أعلنت الإمارات عن تسيير طائرة مساعدات اليوم تحمل 50 طناً من المساعدات الغذائية، وسيارات إسعاف مجهزة طبياً ضمن جسر جوي إغاثي متصل منذ مارس الماضي، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، وذلك إلى مدينة وارسو ببولندا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، صرح سفير الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا، سالم أحمد سالم الكعبي، بأن بلاده تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتحرص على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

وتابع: «خلال شهر مارس الماضي قامت دولة الإمارات، بتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية، يحمل أطنانا من المواد الطبية والغذائية الأساسية، تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا، لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين».

وذكر أن «الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي، انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الدولية، ومساعدة كل الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة المعاناة خاصة للنساء والأطفال».

وعلى جانب آخر، أعرب نائب وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو سينيك، عن عظيم امتنانه للجهود الإماراتية، قائلا: «اسمحوا لي أن أعبر عن عظيم امتناني وتقديري للقيادة الإماراتية، ولوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، على استجابتهم الفورية للتحديات الإنسانية في أوكرانيا».

وأضاف المسؤول الاوكراني: «مع كل طائرة تحمل مساعدات طبية وعقاقير، نرى بشكل ملموس المنهج الإنساني للقيادة الإماراتية، وجهودها لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الأوكراني المتضرر من الحرب».