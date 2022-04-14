السيطرة على حريق ماسورة غاز أسفل كوبرى ألماظة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، مساء اليوم، على حريق اندلع من ماسورة غاز أسفل كوبرى ألماظة، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو متوفين.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية فى القاهرة، إخطارًا من بنشوب حريق داخل ماسورة غاز أسفل كوبرى ألماظة، وفور انتقال قوات الدفاع المدنى التى دفعت بـ 6 سيارات إطفاء لاخماد الحريق بالتنسيق مع شركة الغاز التى انتقلت وأغلق جميع المواسير المؤدية إلى الحريق.

وتبين أن النيران اندلعت فى ماسورة تابعة لشركة الغاز، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران قبل امتداده للأماكن المجاورة أسفل الكوبرى، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لفحص آثار الحريق والوقوف على أسبابه.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بالخدمات المرورية التى انتشرت في محيط الحريق لسحب أي كثافات بسبب عمليات الإطفاء، كما تمكنت من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، ووضعت العلامات الإرشادية لتحذير السيارات المتجه إلى كوبرى ألماظة بوجود منطقة أعمال لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة بعد تلفها بسبب الحريق بالتنسيق مع الشركة المنفذة.