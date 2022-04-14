 الدفاع الروسية: تدمير 48 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: تدمير 48 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 10:42 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 10:42 ص

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير 48 منشأة عسكرية أوكرانية خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح كوناشينكوف - في إيجاز صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - أنه تم تدمير 12 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل من بينها مستودعان للأسلحة المدفعية والصاروخية باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وأشار إلى تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز (ميج 27) ومروحية من طراز (مي- 8) وطائرة مُسيرة من طراز (بيرقدار).. موضحا أن القذائف الصاروخية والمدفعية الروسية دمرت 770 هدفا، منها 9 مراكز قيادة، ومستودعات و110 مواقع لإطلاق المدفعية، ونظام صواريخ (S-300) المضاد للطائرات، ومستودعات ذخيرة.


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