التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة تجارية إلى الأردن

ينظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية لمصدرى الصناعات الغذائية المصريين إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو 2020 بمشاركة مستوردين من (فلسطين - سوريا - العراق - الاردن)، وذلك بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى فى عمان، نقابة تجار المواد الغذائية فى الأردن (تضم فى عضويتها كل تجار المواد الغذائية فى الأردن)، وغرفة تجارة عمان (تضم فى عضويتها أكثر من 70 ألف تاجر أردنى فى كل السلع والخدمات)، وشركة كونسبت.

ولأول مرة ينظم المجلس بعثة إقليمية خارج حدود مصر تغطى مجموعة دول (الأردن - فلسطين - العراق - سوريا)، حيث تمثل صادرات مصر الغذائية المصنعة إلى تلك الدول فى عام 2021 حوالى 600 مليون دولار محققة نسبة نمو 26% مقارنة بصادرات عام 2020 وتمثل 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية البالغة 4.1 مليار دولار فى عام 2021.

والمنتجات المصرية لها مميزات كثيرة فى تلك الاسواق أهمها قرب المسافة وتكاليف النقل والشحن الجيدة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى المصدرة، بجانب الاتفاقيات التجارية سواء اتفاقية التجارة العربية أو أغادير مع الأردن بحيث تسمح بمميزات جمركية للسلع المصرية، ولا يوجد أية عوائق على تصدير أي من المنتجات المصرية الغذائية إلى تلك الدول، بجانب الدعم الكبير من شركاء المجلس فى الأردن وتلك الدول.

ومن المستهدف مشاركة حوالى 250 مستوردا من الدول الـ4 التخصصين فى مجال الصناعات الغذائية.