الخارجية الأمريكية تعلق على أنباء اعتراف ترامب بدولة فلسطينية خلال زيارته للسعودية

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مايكل ميتشل، على ما أوردته وسائل إعلام أمريكية من تقديرات حول نية الرئيس ترامب الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطينية خلال جولته للمنطقة العربية.

وقال خلال مقابلة لـ «Sky News» مساء الإثنين: «لا أستطيع أن أؤكد ذلك، لابد من انتظار أي بيان رسمي؛ ولكن من المبكر جدًا الحديث عن ذلك»، موضحا أن «تركيز الرئيس ترامب في الوقت الراهن على أن يضع حدًا للحرب بين إسرائيل وحماس، هذه هي الأولوية القصوى في الوقت الراهن، علاوة على الإفراج عن جميع الرهائن».

وبشأن المفاجأة التي أعلن عنها ترامب الأسبوع الماضي ووصفها بأنها ستلقى إعجابا وقبولا، أضاف: «احتمال كبير أننا سنسمع الكثير والمزيد من الرئيس ترامب مباشرة خلال زيارته»، متابعا: «لا أريد استباق أي بيان رسمي من البيت الأبيض؛ ولكن بشأن الخبر ليس أمامنا الوقت الكثير لنعلم عنه أكثر؛ سنستمع إلى الكثير من الأخبار الجيدة، والرئيس ترامب متحمس جدا لكي يتحدث عن خبر جيد».

وفيما يتعلق بطرح ملف توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية مقابل قيام دولة فلسطينية خلال الزيارة، أوضح أن هذا الأمر يمثل «هدفا أمريكيا واضحا منذ بداية إدارة ترامب»؛ لكن الحرب الحالية تعرقل الأمر وتجعله أكثر صعوبة.

وشدد على أهمية وضع حد للعنف قبل فتح الباب لمناقشة الأمر بكل تفاصيله.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة سيظهر بعد الزيارة، معربا عن تقدير الولايات المتحدة للاستثمارات الخليجية.

كما أشاد بالعلاقات التجارية مع الإمارات، لافتا أن أكثر من 1500 شركة أمريكية تعمل حاليا في دبي.

وتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى السعودية; في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل أيضا الامارات وقطر.

ينتظر أن تحتضن العاصمة السعودية، أعمال القمة الخليجية- الأميركية، التي تأتي في ضوء الزيارة التاريخية الأولى خارجيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات\