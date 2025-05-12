قبرص: سوريا وافقت على استعادة مواطنيها المهاجرين الذين يصلون بالقوارب

وافقت سوريا على استعادة أي مواطن لها يتم اعتراضه أثناء محاولة الوصول إلى قبرص عن طريق القوارب، حسبما قال نائب وزير الهجرة في قبرص نيكولاس يوانيدس اليوم الاثنين.

وقال يوانيدس إنه تمت إعادة قاربين مطاطيين يحمل كل منهما 30 سوريا في الأيام الأخيرة، وفقا لاتفاق ثنائي بين قبرص وسوريا.

وأوضح أن قوارب دورية تابعة للبحرية والشرطة القبرصية اعترضت القاربين بعدما وجها نداء استغاثة، وبعد ذلك تمت مرافقتهما مرة أخرى إلى سوريا.

وقال يوانيدس لمحطة "انتينا" التلفزيونية الخاصة اليوم الاثنين إنه تم رصد تزايد أعداد قوارب المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى قبرص من سوريا، على عكس السنوات الأخيرة عندما كانت القوارب تتحرك في المقام الأول من لبنان.

وهناك اتفاق طويل الأمد بين قبرص ولبنان لإعادة المهاجرين.

وقال إن السلطات القبرصية تحاول بالتعاون مع نظيرتها السورية محاربة المهربين الذين ينقلون العمال للعمل بشكل سري في قبرص.

وأضاف يوانيدس أن "الرسالة التي نرسلها هي أن جمهورية قبرص لن تتسامح مع إساءة استخدام نظام اللجوء من أشخاص لا يحق لهم الحصول على اللجوء أو الحماية الدولية ويأتون إلى هنا فقط للعمل".

وحثت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والهيئة العليا لحقوق الإنسان في أوروبا حكومة قبرص على التوقف عن إعادة المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الجزيرة عن طريق القوارب.

وتنفي قبرص بشدة أنها تعيد المهاجرين بناء على تعريفها.