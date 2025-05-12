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أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل العالمي لمباراة الأخدود، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة متواجدا في المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بينما يتواجد الأخدود في المركز الـ17 برصيد 28 نقطة.

وشهدت قائمة النصر غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب الفرنسي محمد سيماكان وعبد الله الخيبري، بسبب عدم الجاهزية البدنية، كما يغيب علي الحسن للإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - محمد آل فتيل - نواف بوشل.

الوسط: عبدالمجيد الصليهم - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: أيمن يحيى - جون دوران - ساديو ماني.