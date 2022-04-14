غلق وتشميع 7 منشآت طبية تدار بدون ترخيص وضبط 65 أنبوبة اختبار فاسدة بالبحيرة





أعلنت محافظة البحيرة، عن غلق وتشميع 7 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وضبط 65 أنبوبة اختبار منتهية الصلاحية بمعمل تحاليل بدون ترخيص.



وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام قامت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وفريق العلاج الحر بالإدارة والوحدة الصحية بمركز ومدينة المحمودية لشن حملات مرورية مكبرة على 26 منشأة طبية خاصة.



وأسفرت عن ضبط معمل يدار بدون ترخيص ويديره خريج ليسانس آداب وتم تحرير محضر بانتحال صفة طبيب كما تم ضبط 65 أنبوبة اختبار منتهية الصلاحية وضبط معمل يدار بدون ترخيص ويديرة خريج معهد فني صحي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.



كما تم تنفيذ عدد 7 قرارات غلق لمنشات طبية خاصة وتشميعها بالشمع الأحمر، وتحرير 2 إنذار مخالفات شروط الترخيص لمستشفي وعيادة خاصة و المرور على 15 منشأة طبية خاصة.



وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بمدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.