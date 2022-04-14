محافظ البحيرة: بناء ٤٦ معهدا أزهريا بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن محافظة البحيرة شهدت طفرة غير مسبوقة بقطاع التعليم الأزهري، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن تنفيذ ٤٣٢٥ مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٨٠ مليارا و٥٠٠ مليون جنيه.

وأشار آمنة إلى الانتهاء من ٣٦٣٤ مشروعا بتكلفة ٤٩ مليارا و٥٠٠ مليون جنيه، وجارى العمل في ٦٩١ مشروعا بتكلفة ٣١ مليار جنيه، مؤكدا أن قطاع التعليم الأزهري شهد طفرة غير مسبوقة، حيث تم بناء وتشييد ٤٦ معهدا أزهريا بتكلفة ٢٢٠ مليون جنيه منذ عام ٢٠١٨، حيث تم تسليم ١١ معهدا أزهريا بتكلفة ٦٠ مليون جنيه وجاري إنشاء ١٦ معهدا بتكلفة ٨٠ مليون جنيه، و١٩ معهدا مشاركة مجتمعية بتكلفة ٨٠ مليون جنيه.

وشدد على أهمية دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين، وإعداد وبناء الأجيال التي تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.