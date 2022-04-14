 سياتل ساوندرز يتأهل لنهائي دوري أبطال الكونكاكاف للمرة الأولى - بوابة الشروق
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سياتل ساوندرز يتأهل لنهائي دوري أبطال الكونكاكاف للمرة الأولى

د ب أ
نشر في: الخميس 14 أبريل 2022 - 10:52 ص | آخر تحديث: الخميس 14 أبريل 2022 - 10:52 ص

تأهل سياتل ساوندرز الأمريكي إلى نهائي دوري أبطال الكونكاكاف للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله 1 /1 مع مضيفه ومواطنه نيويورك سيتي فجر اليوم الخميس في إياب الدور نصف النهائي.

وتفوق ساوندرز 4 /2 في مجموع المباراتين بعد فوزه 3 /1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وتقدم راؤول رويدياز بهدف لساوندرز في الدقيقة 28 ورد سانتياجو رودريجيز بهدف التعادل لنيويورك في الدقيقة 51.

ويلتقي ساوندرز في النهائي مع بوماس أونام المكسيكي الذي تفوق على مواطنه كروز أزول في المواجهة الأخرى بالدور نفسه.

وهذه هي المرة الخامسة فقط منذ عام 2010 التي لا تجمع فيها المباراة النهائية لدوري أبطال الكونكاكاف ، فريقين من المكسيك.


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