عايدة الأيوبي ضيفة فرح علي في برنامج الفرصة غدا على راديو أون إف إم

تحل الفنانة عايدة الأيوبي ضيفة على الإعلامية فرح علي في برنامجها "الفرصة" التى تقدمه عبر أثير راديو أون إف إم 93.7، عدا السبت في الثالثة عصرا، حيث تتحدث عايدة عن أسرار وكواليس مشوارها الفني وخطتها الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة عايدة الأيوبي روجت لفيلمها الجديد "5 جولات" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بوستر الفيلم معلقة "انتظرونى قريبا في فيلم 5 جولات" الفيلم يشارك في بطولته كل من ماجد المصرى ونور النبوى وبسنت شوقى وآدم الشرقاوى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج مازن أشرف.

ويعد فيلم خمس جولات، أول فيلم مصري يناقش رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

ويشارك في بطولة الفيلم السينمائي "5 جولات" عدد كبير من الفنانين وهم كل من ماجد المصري، وآدم الشرقاوي ونورالنبوي، مصطفى درويش، وداليا شوقي، عايدة الأيوبي، ومطرب الراب آر سينك، ومجموعة من النجوم الشباب، الفيلم من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج مازن أشرف.