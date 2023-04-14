أحمد الجندي ومهند شعبان إلى نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

تمكن الثنائي المصري أحمد الجندي ومهند شعبان، لاعبا المنتخب الوطني للخماسي الحديث، من التأهل للدور النهائي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مدينة أنقرة التركية في الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجاري.

وتأهل مهند شعبان للدور النهائي بعد حصوله على المركز الأول برصيد 1193 نقطة، كما نجح أحمد الجندي في التأهل بعد حصوله على المركز الثالث برصيد 1186 نقطة وذلك في منافسات نصف النهائي.

واستطاع مهند شعبان الوصول للدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الرابع في التصفية الثانية برصيد 1174 نقطة، فيما وصل مواطنه أحمد الجندي لنفس الدور بعدما احتل المركز الحادي عشر في التصفية الثالثة برصيد 1178 نقطة.

كما نجحت كل من سلمى أيمن وملك إسماعيل في الوصول للدور النهائي للبطولة، حيث تأهلت سلمى عبد المقصود للنهائي بعد احتلالها المركز الأول في التصفية الأولى من نصف النهائي برصيد 1073 نقطة، كما صعدت ملك إسماعيل للنهائي عقب احتلالها المركز الخامس في التصفية الثانية برصيد 1068 نقطة.

وتخوض مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين بواقع 4 رجال و4 سيدات وهم: أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان ومعتز وائل وسلمى عبد المقصود وملك إسماعيل وأميرة قنديل وهايدي عادل.

ويرأس البعثة عوض سامي عضو مجلس الإدارة ويرافقه الإداري أحمد شعبان.

ويقود المنتخب المصري فنيًا رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ومحمد غيث مدير فني السلاح، ومحمد الصباحي مدير فني السلاح، ومؤمن سيد مدير فني السلاح، وهشام سليمان مدير فني الجري، وابراهيم سكر مدير فني الرماية، وياسر عصر مدير فني الفروسية، وعبد الرحمن عبد الرازق مدير فني اللياقة البدنية، ومحمد خاطر مسؤول المكملات الغذائية، وعلاء مهدي مدلك.