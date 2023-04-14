قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إن الأزمات الصعبة التي مرت بها في حياتها الشخصية؛ لا يمكن حصرها، مضيفة: «قسيمة طلاقي لم تتسبب في وجع بالنسبة لي، أنا متوجعتش لما مسكتها، ما مررت به وصولا للطلاق؛ كان الوجع الحقيقي».

وعلقت خلال لقاء لبرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الخميس، على منظور رفض المرأة؛ لسماع لفظة «الطلاق» من شريكها، قائلة: «مش في كل الأوقات، لو عندك قناعة أن الطلاق دواء مش وجعك؛ مش هتوجعك، أنا اكتشفت نفسي؛ وجدت إنسان مش قادر يعيش هذه العيشة».

وأشارت إلى وقوع طلاقها منذ 9 سنوات، رافضة من جانبها ذكر السبب وراء الانفصال قائلة: «أنا عندي بنتين بيحبوا ويحترموا والدهم جدا؛ عيب أني أعمل فيهم كدا»، موضحة أنه لا يوجد جدوى من ذكر دواعي وأسباب الطلاق، مؤكدة أنها لا تريد استجداء تعاطف الناس.

وتابعت: «كان بينا زواج وعشرة لم تكتمل لأسباب يعلمها الله تعالى، لا يزال أبو بناتي، شهادة زواجي هتفضل موجودة في بيتي إلى أن يتوفاني الله، وله كامل الاحترام مني».

وشددت من جانبها على ضرورة احترام خصوصيات الزواج -الرباط المقدس- سواء استمر الزوجان في العلاقة أو قررا الانفصال، معقبة «لو سقاني كوب ماء في يوم من الأيام؛ لها حرمة وقدسية».