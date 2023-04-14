وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام النسخة الثانية من الدورة الرمضانية المجمعة للأحياء المطورة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وخالد عبدالعال محافظ القاهرة بمركز شباب مدينة بدر وحدائق العاصمة حفل ختام وتوزيع جوائز وكؤوس وميداليات النسخة الثانية للدورة الرمضانية المجمعة للأحياء المطورة وهى (معًا ، الأسمرات، روضة السيدة زينب، أهالينا، المحروسة، الخيالة).

وأقيمت الدورة خلال الفترة من ١٠ إلى ٢٢ رمضان تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة منافسات المباريات النهائية لدورى الكرة الخماسية للأحياء المطورة والتي أسفرت عن فوز فريق معًا بالمركز الأول، وفريق أهالينا بالمركز الثانى، فى حين فاز فريق مدينة الأسمرات بالمركز الثالث، واحتل فريق مدينة الخيالة المركز الرابع كما شاهدا نهائي دورى مركز شباب مدينة بدر.

أشاد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع محافظة القاهرة فى تنفيذ المشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء القاهرة داخل مراكز الشباب والأندية، لافتاً إلى حالة الرواج الرياضى التى نجمت عن الدورة الرمضانية التى أقيمت للأحياء المطورة.

أشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لعمل تطوير شامل للأحياء وإقامة المناطق السكنية المطورة التى تليق بالمواطن المصرى وتقديم خدمات متكاملة بها فى ضوء التنمية الكبيرة التى تشهدها مصر جنباً إلى جنب مع الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، وتوفير الخدمات التى تناسبه سعياً لحياة كريمة.

ووجه الدكتور أشرف صبحى التهنئة إلى جميع المشاركين فى الدورة الرمضانية على روح التنافس الرياضى الذى ظهروا عليه، مشيداً بالتنظيم المميز لفعاليات البطولة بمختلف مراحلها والتى جاءت ضمن حزمة الأنشطة الشبابية والرياضية التى تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.



وتوجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمشاركته إفطار الأسرة المصرية مع أبنائه بحي الأسمرات فى إطار حرصه على متابعة كل الخدمات التي تقدمها الدولة لهم مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الشباب دومًا نصب أعينها باعتبارهم أمل المستقبل والسواعد التى ستستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه من أهم الأولويات التي وضعتها الدولة نصب عينها من أجل تحسين حياة المواطنين هو "بناء البشر" عن طريق اكتشاف المواهب وتنميتها وبصفة خاصة في الأحياء المطورة، وهو ما استلزم مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية سعياً لاكتشاف المواهب وصقلها وإيجاد أجيال جديدة تتمتع بمستقبل أفضل، آملا أن نرى من بين أبنائنا الرياضيين المشاركين في هذه الدورة أبطالا بارزين على المستويين المحلي والعالمي قريباً .

وثمن محافظ القاهرة جهود د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والجهات المنظمة والرياضيين المشاركين فى الدورة والذين ساهموا بجهودهم في نجاح النسخة الأولى عام 2022 والنسخة الثانية التى اقيمت هذا العام 2023 ، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به ، آملاً استمرار نجاح النسخ المقبلة، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 ضمن خطة التنمية المستدامة.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أنه يتم اليوم ختام دورة رياضية رمضانية متميزة مع استكمال إحدى حلقات نجاح جهود الدولة في تحسين وتطوير حياة كريمة للمواطن في الأحياء المطورة، ومن بينها النهوض بالمستوى الرياضي لأبنائنا القاطنين بها، بعد أن قامت الدولة بالانتهاء من بناء الوحدات السكنية الحضارية في إطار النهضة الشاملة في مختلف المجالات في عهد الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.