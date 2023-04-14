وزع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الجمعة، جوائز على الفائزين في مسابقة حفظة القرآن الكريم التي نظمتها إدارة الأوقاف بمسجد الصالحين، بحضور الشيخ بدري بغدادي مدير إدارة أوقاف سفاجا والشيخ محمد أبو القاسم مفتش المساجد والشيخ حاتم محمد إمام مسجد الصالحين.

أوضح رئيس المدينة، أن المسابقة كنوع من التشجيع وتحفيز أبناء سفاجا على حفظ القرآن الكريم، مؤكد أن المسابقة تأتي في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتشجيع أبناء البحر الأحمر للاشتراك في مثل هذه المسابقات.

وأضاف شعبان أنه تم تكريم عدد ٣١ حافظا وحافظة ما بين القرآن كاملا ونصف القرآن الكريم وعشرين جزء منه وربعه، بتوزيع مكافأة مالية على الحافظين على اختلاف مستوى الحفظ والاتقان.

أوضح الشيخ بدري بغدادي مدير إدارة أوقاف سفاجا، أن المسابقة تقدم لها أكثر من ٢٠٠ متسابق ومتسابقة وعقب الاختبار، فاز في حفظ ربع القرآن الكريم كل من (مازن سعيد عمر، آدم أحمد مرزوق، هنا محمد عبيد، أحمد عبد الله فرغلي، سلمى محمد أحمد، حمزة بشير عبد الباسط، حمزة عبد الله، سيف الدين هشام، هدي ناصر، تسميم محمد السمان، ريماس جمال).

كما فاز في فئة حفظ عشرين جزء من القرآن الكريم كل من (أروى عبد السلام نجار، عبد الرحمن خالد على، سندس جمال عيسى، مريم علي مصطفى، إسراء محسن عبد اللطيف)، وفي فئة حفظ نصف القرآن (أنس عبد الله محمود، النجاري الوليد حسن، معاذ حسن عبد اللطيف، ندي حمادة عبد الله، جني حمادة عبد الله، محمد عبد الناصر شعبان، فاطمة محمد فوزي)، وفي فئة ختم القرآن كاملا (عمرو خالد على حسينروان عبد السلام نجار، حسن وليد حسن محمود، محمد جمال عيسى، إسراء محمد السمان، الزهراء هاني أبو الصفا، زياد السيد عطية، أحمد وليد أحمد).

وهنأ رئيس المدينة، الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، مقدما الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة، موضحا أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثلا أعلى يحتذى به.