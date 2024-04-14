وزير الخارجية البريطاني يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني

أجرى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أدان خلاله بشدة الهجوم الإيراني الذي وقع على إسرائيل الليلة الماضية.

وكتب الوزير البريطاني على منصة إكس اليوم الأحد :"لقد أوضحت أنه يجب على إيران وقف هذه الهجمات المتهورة، ووقف التصعيد والإفراج عن السفينة /إم إس سي آريز/".

تجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت أمس السبت سفينة الحاويات "إم إس سي آريز" التي ترفع العلم البرتغالي وتابعة لشركة زودياك ماريتايم ويملكها الميلياردير الإٍسرائيلي إيال عوفر ومقرها لندن. وكانت مقاتلات بريطانية شاركت ليلة أمس في التصدي لمسيرات وصواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إيران التي تشن فيها الجمهورية الإسلامية هجوما مباشرا على إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق خلال العملية التي أطلق عليها اسم "الوعد الحقيقي"، عشرات المسيرات والصواريخ في اتجاه إسرائيل. ووفقا لبيانات إسرائيل، أطلقت إيران نحو 300 قذيفة صاروخية وطائرة مسيرة واعترضت إسرائيل وحلفاؤها 99% منها.

وهناك قلق كبير حاليا من تفاقم النزاع في منطقة الشرق الأوسط. ومن غير الواضح كيف سترد إسرائيل على الهجوم.